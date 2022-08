WhatsApp está testando botão para recuperar mensagens apagadas

A possibilidade de apagar mensagens do WhatsApp é, com certeza, um dos recursos mais queridos do aplicativo, e pode se tornar ainda mais amado com um novo complemento que está sendo testado: um botão de recuperar o que foi apagado.

A descoberta foi feita pelo portal WABetaInfo, que é especializado em notícias do mensageiro da Meta. Notou-se que essa nova ferramenta já está sendo testada na versão 2.22.13.5 do WhatsApp Beta para Android.

Porém, é importante ressaltar que não serão todas as mensagens apagadas que poderão ser restabelecidas. Só será possível recuperar mensagens que foram excluídas pela opção “Apagar para mim”, que exclui o envio apenas no chat do dono do aparelho.

Quem nunca precisava apagar uma mensagem “para todos” e por engano acabou apagando só para você mesmo? A intenção do recurso é possibilitar que usuários que se arrependeram ou apagaram alguma mensagem por engano consigam voltar atrás e restabelecer aquilo que havia sido enviado.

Assim que você clicar na opção de apagar a mensagem, o WhatsApp vai abrir um campo com a opção “Undo” (“Desfazer”, em tradução livre), para que ela possa ser recuperada e voltar ao chat.

A aparição do botão de recuperar mensagens é muito rápida, então é preciso ficar atento, já que depois que ele sumir não será mais possível fazer nada, caso tenha se arrependido de apagar algo.

Este recurso já havia sido apontado há alguns meses, mas só começou a ser testado agora. Ainda não há previsão de quando deve chegar para todos usuários, mas espera-se que isso não demore muito para acontecer.

Fonte: WABetaInfo