WhatsApp Facebook e Instagram deixam de funcionar nesta segunda-feira

Os aplicativos de WhatsApp, Instagram e Facebook deixaram de funcionar por volta das 12h30 da tarde desta segunda-feira (04) com alguns usuários pelo país, cada responsável pelo App se pronunciou pelo Twitter pedindo desculpa pelo inconveniente e pedindo a paciência de todos, pois assim que o problema for resolvido todos serão avisados.

Os três app pertence ao criador do Facebook, Mark Zuckerberg, os problemas foram detectados pelo site DownDetector, que reuniu vários relatos de falha em aplicativos e rede sociais, no Brasil o pico foi de 8 mil reclamações sobre a instabilidade no WhatsApp, mas a falha deve ter atingido o muno todo, agora o que resta é esperar e verificar se o aplicativo volta a funcionar nos aparelhos dos usuários o quanto antes.

Foto: Primakov/Shutterstock