WhatsApp fora do ar: usuários reclamam de instabilidade nesta quarta

Usuários do WhatsApp estão reclamando de instabilidade no aplicativo nesta quarta-feira (8). As reclamações começaram por volta das 12 horas (horário de Brasília), de acordo com a plataforma de monitoramento de queixas DownDetector.

Segundo os internautas, o aplicativo ficou completamente fora do ar, sem enviar ou receber mensagens. A reportagem também identificou essa falha, que durou alguns minutos.

No DownDetector, é possível encontrar queixas de diversos países, o que sugere que a falha seja global.

A reportagem entrou em contato com o WhatsApp para saber mais sobre a instabilidade, mas ainda não obteve retorno. Esta matéria será atualizada assim que surgirem novas informações.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Mourizal Zativa