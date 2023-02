WhatsApp lança áudio no Status, reações e mais novidades; confira

O WhatsApp lançou nesta terça-feira (7) cinco novidades para a ferramenta Status. Dentre elas, está a possibilidade de enviar um áudio para os contatos, que ficará disponível por 24 horas, assim como os demais conteúdos publicados no formato.

Os recursos estão sendo liberados de forma gradual a partir desta terça, e devem chegar a todos os usuários do WhatsApp, tanto no Android quanto no iOS, nas próximas semanas. Confira as novidades:

1. Status de voz

Agora, é possível gravar um áudio de até 30 segundos e enviar pelo Status, atingindo todos os contatos.

2. Seletor de público exclusivo

Outra novidade é a possibilidade de selecionar as pessoas que verão um Status específico. A cada nova publicação, é possível selecionar o público – antes, só era possível escolher os contatos uma vez, seleção que valia para todos os Status publicados.

3. Reações ao Status

Assim como no Instagram, agora é possível reagir com emojis a um Status, iniciando uma conversa.

4. Círculos nas fotos

Esse recurso já estava disponível para algumas pessoas, mas agora chega a todos os usuários. Toda vez que alguém publicar um ou mais Status, um círculo verde aparecerá contornando sua foto.

5. Prévias de links

A última novidade é o acréscimo de uma prévia visual a links enviados através do Status. O formato é bastante parecido com o já existente em mensagens.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/WhatsApp