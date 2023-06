WhatsApp lança Canais, que vão agregar número ilimitado de pessoas

O WhatsApp lançou nesta quinta-feira (8) um novo recurso chamado Canais, similar à ferramenta já existente no Telegram . A novidade permite um número ilimitado de seguidores, que poderão acompanhar atualizações de governos, celebridades, entidades e times de futebol, por exemplo.

Com a chegada do recurso, o WhatsApp passará a ter uma aba chamada “Atualizações”. Nela, aparecerão os Canais e os Status, transformando essa tela em uma espécie de feed de rede social. O restante do aplicativo continuará o mesmo, mantendo mensagens privadas, grupos, comunidades e ligações.

Nos Canais, os administradores podem enviar textos, fotos, vídeos, figurinhas e enquetes. O número de telefone tanto dos donos dos Canais quanto dos seguidores não são revelados aos demais participantes. As mensagens enviadas em Canais não são criptografadas de ponta a ponta, e serão excluídas após 30 dias.

Qualquer usuário do WhatsApp poderá criar um Canal. Ao fazer isso, ele pode escolher se este Canal poderá ser descoberto por outros usuários através da pesquisa de termos (como acontece em redes sociais), ou se estará disponível apenas através de link de convite. Também vai dar para escolher se os conteúdos poderão ser encaminhados e se capturas de tela poderão ser feitas.

O WhatsApp também afirma que poderá permitir que os donos de Canais utilizem os pagamentos do aplicativo para criarem um negócio relacionado ao conteúdo. Além disso, haverá a possibilidade de criadores de conteúdo pagarem para seus Canais serem patrocinados nas buscas.

“A criação dos canais é um grande passo que estamos dando e um pedido que nossos usuários têm feito há anos”, anunciou o WhatsApp.

Por enquanto, a novidade será testada na Colômbia e em Singapura. A empresa afirma que os Canais chegarão a outros países nos próximos meses. Ainda não há data de lançamento no Brasil.

