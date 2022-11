WhatsApp lança oficialmente recurso para enviar mensagem para si mesmo

O WhatsApp anunciou nesta segunda-feira (28) um novo recurso que permite que os usuários enviem mensagens para si mesmos. A novidade agora passa a existir oficialmente, sem a necessidade de criar um grupo com outras pessoas e excluir os demais contatos, o que era bastante comum.

A novidade chegará a todos os usuários ao longo das próximas semanas, de acordo com o WhatsApp. Tanto usuários do Android quanto do iOS terão acesso ao recurso.

“Essa funcionalidade traz a conveniência de poder enviar notas para sua lista de tarefas, lembretes, listas de compras e qualquer outra anotação que o usuário queira ter acesso facilmente, na palma da sua mão, no aplicativo que ele já usa com frequência”, afirma o WhatsApp.

Como criar uma conversa com você mesmo no WhatsApp

Abra o WhatsApp e clique no botão para criar uma nova conversa;

Seu nome aparecerá no topo da lista de contatos;

Clique nele;

Pronto, você já pode enviar mensagens para si no WhatsApp.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Mourizal Zativa