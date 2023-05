WhatsApp lança recurso que permite editar mensagens enviadas

O WhatsApp lançou nesta segunda-feira (22) um recurso que permite que os usuários editem mensagens enviadas. As modificações podem ser feitas até 15 minutos após o envio da mensagem.

Para editar uma mensagem, basta clicar e segurar sobre ela e escolher o botão “Editar”. Em seguida, é só fazer as modificações necessárias. Todas as mensagens editadas ficarão com uma marcação, indicando que elas foram modificadas pelo remetente.

“Assim como com todas as mensagens pessoais, arquivos de mídia e chamadas, as suas mensagens e as edições que você faz são protegidas com a criptografia de ponta a ponta”, afirma o WhatsApp.

O recurso já começou a ser distribuído globalmente e chegará a todos os usuários do WhatsApp dentro das próximas semanas. Para receber a novidade, é necessário manter o aplicativo atualizado.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/WhatsApp