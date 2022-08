WhatsApp lança recurso que permite esconder status online

O WhatsApp anunciou nesta terça-feira (9) a implementação de um recurso que permite aos usuários do aplicativo de mensagens esconder os status de “online” de suas contas. A mudança será liberada gradativamente e deve estar disponível a todos os usuários até o fim de agosto.

Além da mudança na visibilidade do status, a plataforma também permitirá que os usuários possam sair de grupos sem que todos os participantes fiquem sabendo e também vai bloquear capturas de tela em mensagens de visualização única. A saída silenciosa e o bloqueio das capturas serão ativados automaticamente, sem a necessidade de modificação de qualquer configuração.

STATUS DE ONLINE

Até a nova mudança, o usuário não poderia esconder de outros perfis se estava online. Ou seja, sempre que alguém estivesse usando a plataforma, outras pessoas tinham acesso a essa informação. A partir de agora, bastará ao usuário acessar o menu “configurações”, em seguida clicar em “conta”, depois em “privacidade” e por fim em “visto por último e online”.

Assim que abrir esse menu, o utilizador poderá escolher quem pode ver o “visto por último”. Na lista de opções aparecerão: “todos”, “meus contatos”, “meus contatos, exceto…” e “ninguém”. Logo abaixo estará lista de quem pode ver o “online”, com as opções: “todos” ou a mesma opção escolhida no “visto por último”.

SAÍDA DOS GRUPOS SERÁ AVISADA APENAS PARA ADMINISTRADORES

A chamada saída silenciosa – ou saída discreta – dos grupos funcionará de forma a avisar apenas a administradores de um determinado grupo que o usuário deixou aquela conversa. Antes da implementação, todos os integrantes de determinado grupo poderiam saber que um participante havia saído.

Caso a novidade ainda não esteja disponível, o aplicativo perguntará apenas se o usuário realmente deseja deixar a conversa. No entanto, se ela já estiver disponível, será exibida uma janela avisando que “somente os admins serão notificados quando você sair do grupo”.

BLOQUEIO DE PRINT

Outra mudança a ser aplicada é o bloqueio da captura de tela em mensagens de visualização única, incluindo fotos e vídeos. Com a atualização, os destinatários que tentarem capturar a tela de uma mensagem única serão impedidos de concretizarem a gravação, a exemplo do que já acontece com aplicativos de streaming, que geralmente impedem a captura da imagem que é transmitida.

Fonte: Pleno News

Foto: Pixabay