WhatsApp libera o recurso de acelerar áudios no Windows beta

Depois que o WhatsApp liberou a ferramenta de responder status, assim como uma nova barra lateral dentro do app, agora a empresa lançou um novo recurso que acelera os áudios enviados no Windows beta.

O WhatsApp se mantém trabalhando na constante melhoria do novo aplicativo beta nativo para o Windows, principalmente depois que substituíram o antigo WhatsApp Desktop pela versão UWP na Microsoft Store. A novidade de acelerar os áudios já está disponível há algum tempo para Android e iOS.

A melhor forma de checar se o recurso já está disponível na sua conta do WhatsApp é reproduzir o áudio e ver se o botão de velocidade de reprodução aparece na tela. Se ainda não tiver acesso ao recurso, geralmente é necessário esperar por uma atualização futura que vai trazê-lo junto aos recursos de teste para a versão beta do Windows

WhatsApp traz atalho de formato de texto de volta ao iOS 16

Segundo o WABetaInfo, a Meta disponibilizou nova atualização para os beta testers do WhatsApp no TestFlight. Desta vez, a novidade é o retomo do atalho de formato de texto para o iOS 16.

A nova versão é a 22.22.0.70. A versão marcada nas configurações do WhatsApp é 2.22.22.70 e a versão TestFlight é 22.22.0 (408935275).

Fonte: Olhar Digital.