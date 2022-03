WhatsApp: nova função muito pedida está chegando no app

O WhatsApp começou a modificar alguns detalhes em seu tradicional sistema de áudio nos últimos tempos. Depois de permitir acelerar a voz e alterar o visual para adicionar barras de som, o WhatsApp agora está testando uma nova função que pode ajudar quem usa o mensageiro a otimizar o tempo enquanto escuta uma mensagem.

De acordo com site WABetainfo, especialista em encontrar recursos escondidos nas versões de teste do mensageiro, o WhatsApp está adicionando na versão beta uma nova função que permite o usuário sair da conversa e acessar outra enquanto escuta um áudio. Ou seja, você não precisa mais permanecer na conversa específica para continuar ouvindo uma mensagem de voz.

Nova função do WhatsApp

Antes, já era possível acessar outros apps enquanto escuta um áudio, já que ao fechar o app a mensagem para a ser reproduzida pelo reprodutor padrão do celular. No entanto, caso saísse da conversa, a mensagem era automaticamente interrompida, coisa que não deve mais acontecer.

E quando a nova função vai chegar ao WhatsApp? Por enquanto o recurso está disponível apenas no beta, o que não é uma garantia de que ele vai chegar na versão final do aplicativo. No entanto, segundo o WABetainfo, a atualização foi sendo lançada aos poucos em várias versões de teste do mensageiro, o que aumenta as chances de que isso possa chegar para todos os usuários em breve.

Meta lança o Code Verify

A Meta anunciou na última quinta-feira (10) o lançamento do Code Verify, uma nova extensão para navegadores web para garantir mais segurança ao WhatsApp em sua versão web. De acordo com a empresa, o objetivo da extensão é dificultar o caminho de golpistas para invadir contas no aplicativo.

O Code Verify tem a função de verificar automaticamente a autenticidade de um código do WhatsApp Web no momento em que ele está sendo vinculado no navegador web. Segundo a empresa, esse é um passo a mais na segurança do aplicativo, que já é bastante seguro em sua versão para download.

Fonte: Olhar Digital