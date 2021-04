WhatsApp: opção para acelerar velocidade do áudio já está disponível

Se você faz parte do time que não curte receber os famosos áudios longos no WhatsApp, temos uma boa notícia! O recurso para reproduzir áudios em velocidade de 1,5x ou 2x mais rápida do que o normal já começou a ser distribuída para todos os usuários. O objetivo é “economizar” tempo ouvindo as mensagens de voz.

A novidade já havia sido mostrada na versão beta do app e continua idêntica. Para alterar a velocidade entre 1x, 1,5x ou 2x basta clicar no balão correspondente ao áudio que deseja acelerar. No Twitter, a novidade já está sendo comemorada. “gente, eu amei essa atualização do whatsapp! ‘Mark Zuzuck’ fez tudo zero defeitos”, brincou um usuário.

SIMPLESMENTE SURGIU A MELHOR FUNÇÃO DO WHATSAPP



TEM COMO ACELERAR O AUDIO AGORA



whatsapp eu te amo pic.twitter.com/PmtxehI6zL— A biotecnologista (@karlaf3rn4nd4) April 22, 2021

É importante ressaltar que a opção ficará disponível apenas para a versão atualizada do aplicativo. Além disso, a mudança, por enquanto, só foi notada em dispositivos Android e ainda não há previsão para a chegada do recurso no sistema iOS. O Telegram, principal concorrente do mensageiro de Mark Zuckerberg, já contava com a opção de acelerar áudios desde 2018.

Mudanças

A nova ferramenta acompanha uma série de mudanças que a empresa tem implementado no aplicativo. Uma delas é que os usuários não serão mais “avisados” quando a outra pessoa escutar um áudio que você enviou. Ou seja, o sinal azul que indicava “visualizado” deixará de aparecer para os usuários que desativam confirmação de leitura.