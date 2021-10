WhatsApp para iPhone receberá mudanças no visual; confira

Atenção donos de iPhone: tem novidade chegando no WhatsApp. Uma atualização recente da versão beta do aplicativo em sistemas da Apple trouxe algumas pequenas alterações no visual do mensageiro, e a tendência é que o update seja disponibilizado para todos em breve.

De acordo com o site WABetaInfo, conhecido por sempre trazer informações quentes sobre novidades no mensageiro, detalhou quais foram as mudanças incluídas no WhatsApp Beta 2.21.200.11 no iPhone, disponibilizada para quem faz parte do programa de testes do aplicativo.

A grande novidade do beta é um visual modificado, com os balões de mensagens, que ficaram um pouco maiores, ganharam bordas mais arredondadas e pequenas modificações nas cores. Confira abaixo como era (acima) e como vai ficar (abaixo), tanto no modo claro quanto no escuro do WhatsApp no iPhone:

Comparação entre o visual antigo e o novo do WhatsApp no iPhone. Foto via WABetaInfo/Reprodução

A atualização foi liberada na sexta-feira (1) para os usuários do beta no iPhone, e a expectativa é que o update chegue a todos os usuários do WhatsApp no iOS em breve.

Para quem tem um celular com o sistema do Google, a atualização não é necessariamente uma novidade: o WhatsApp para Android foi atualizado em meados de setembro trazendo mudanças visuais, incluindo o aumento nos balões de conversa e novas cores. O update pegou muita gente de surpresa e o assunto chegou a ser um dos mais discutidos nas redes sociais.

Fonte: WABetaInfo