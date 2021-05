WhatsApp permitirá ouvir áudio antes de enviar

O WhatsApp deve receber em breve um botão que permitirá ouvir áudios antes do envio. A novidade estará disponível como um botão chamado “Revisar”, que aparecerá após a gravação do conteúdo da mensagem de som.

A funcionalidade está disponível em testes limitados no WhatsApp. Um vídeo publicado pelo pelo site WA Beta Info mostra o estágio atual da função, que ainda não tem data para chegar a todos os usuários do app.

Após a gravação do áudio ser encerrada, a interface do app exibe um player que permite escutar a mensagem integralmente e também pular para partes específicas do conteúdo. O usuário pode ouvir clicando no botão de “Revisar”, além de cancelar a gravação na opção “Cancelar”

Diferente do que acontece atualmente, o áudio não é enviado de maneira automática quando a gravação é encerrada e revisada. O envio da mensagem só é realizado quando o usuário clica no botão com formato de avião.

O WhatsApp já permite ouvir mensagens de áudio antes do envio ao fechar a janela do bate-papo ou fechando o app, o que transforma a gravação em um player com o conteúdo captado. Ainda assim, a solução não é oficial e só pode ser utilizada por causa de uma falha no aplicativo.

O novo botão de revisar o áudio promete facilitar o processo de verificar o conteúdo em áudio antes do envio, já que será integrado na interface de envio, assim como acontece no Twitter, por exemplo. Até o momento, porém, não existe uma estimativa de quando a função será lançada de maneira abrangente.

Fonte: WABetalinfo / TecMundo