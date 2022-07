WhatsApp permitirá que usuários ocultem o status online

Em breve será possível que os usuários ocultem o status de “online” no Whatsapp. A plataforma está testando uma atualização com a nova ferramenta, de acordo com WABetaInfo, portal especializado em notícias da Meta, empresa responsável pelo aplicativo de mensagens.

De acordo com a publicação, a função de esconder o online estará diretamente ligada à função “Visto por último”, que informa o horário do último login do usuário no WhatsApp. No “Visto por último” será possível escolher entre as opções: “Todos”, “Contatos”, “Contatos, exceto…” e “Ninguém”, que já são conhecidas.

Na função para o status de online, haverá duas opções “Todos” ou “O mesmo que o visto por último”. O princípio da recíproca vai continuar, ou seja, o usuário que optar por esconder o status não terá acesso ao status dos seus contatos.

O WhatsApp já vem ocultando automaticamente o “Visto por Último” para contatos desconhecidos desde o ano passado. O recurso é para evitar que aplicativos de terceiros monitorem esse status.

O recurso está em fase beta para o sistema IOS e Android (versão número 2.22.15.8), mas também haverá testes para Desktop. Ainda não há datas para a liberação da nova função.

Fonte: Pleno News