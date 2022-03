WhatsApp planeja limitar disparo de encaminhadas para apenas um envio

O disparo de mensagens no WhatsApp está sofrendo alterações e assim, a plataforma planeja limitar o compartilhamento a apenas um encaminhamento por grupo. A novidade apareceu primeiro na versão 2.22.7.2 beta do aplicativo para Android.

De acordo com o WABetaInfo, que descobriu o recurso, a limitação do WhatsApp para encaminhar mensagens já está disponível para alguns usuários e deve ser lançada amplamente para todos os aparelhos em breve. Vale lembrar que em 2019, o WhatsApp colocou em prática a primeira mudanças no encaminhamento de mensagens, em que uma informação compartilhada mais de quatro vezes teria a etiqueta de “encaminhada com frequência”.

Agora, a rede social vai colocar um limite no compartilhamento de todas as mensagens, não apenas as que receberem a etiqueta. Isso porque antes, se o conteúdo estivesse dentro dessa categoria, não era mais possível de enviar para mais de um chat, independente de ser uma conversa ou de um grupo.

As mensagens não encaminhadas com frequência podiam ser disparadas em até cinco grupos ou conversas ao mesmo tempo e a mudança diz que o envio de qualquer mensagem será permitido apenas um de cada vez, ou seja, se a pessoa desejar enviar a mesma mensagem para vários grupos, terá que repetir manualmente os múltiplos disparos.

O WhatsApp não explicou o motivo para a nova regra de encaminhamento. Porém, antes, a plataforma mudou por conta das políticas de combate à desinformação.