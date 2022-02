WhatsApp pode adicionar foto de capa, semelhante ao Facebook, em breve

No Facebook, além da tradicional foto de perfil, também é possível adicionar uma imagem de capa, que aparece ao fundo dentro da página do usuário. Gosta do recurso? Saiba que o WhatsApp pensa em levar a foto de capa para o mensageiro, pelo menos nos perfis profissionais.

A informação não foi oficializada pela empresa, mas o WABetaInfo, site especialista em informações sobre as versões betas do aplicativo, encontrou o recurso de “foto de capa” na versão de testes do WhatsApp Business.

Foto de capa no WhatsApp

“Quando o recurso estiver habilitado para testadores beta, haverá algumas mudanças nas configurações do seu perfil comercial”, explicou o WABetaInfo. Assim como na hora de escolher a foto de perfil, a imagem de capa também poderá ser tirada diretamente da galeria ou registrada na hora.

Quando a imagem for adicionada, quem entrar em seu contato no mensageiro vai ver a capa ao fundo da sua imagem de perfil. Atualmente, esse fundo segue as cores do sistema (preto ou branco). Por enquanto, não há informações de que esse modo também possa chegar para perfis comuns do WhatsApp.

Importante destacar que a função ainda não foi anunciada pela empresa e o fato de estar na versão beta não significa que o recurso será lançado oficialmente para todos os usuários. Por conta disso, não existe até o momento uma previsão para o lançamento.

Fonte: Olhar Digital