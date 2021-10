WhatsApp pode exigir documento para liberar pagamentos no app

A plataforma de pagamentos embutida no mensageiro WhatsApp pode ganhar uma nova camada de proteção em breve.

O site XDA Developers encontrou linhas de código na versão 2.21.22.6 do Beta para Android que indicam a solicitação de um documento de identidade para confirmar se o usuário vinculado à conta é mesmo o usuário do perfil em questão no aplicativo. A habilidade de enviar e receber dinheiro só é liberada após o sistema confirmar as informações.

Esse tipo de verificação ainda não existe nos dois países em que a plataforma opera: Brasil (que exige somente a confirmação do cartão e funciona via Facebook Pay) e Índia (que só faz o processo de acordo com o número do telefone). Por enquanto, a adesão à plataforma tem sido baixa em território nacional.

Quando?

A implementação ainda não foi anunciada oficialmente pelo WhatsApp e deve ser ativada aos poucos no mensageiro. Até por isso, ainda não é possível saber se a função será lançada globalmente ou só em novas regiões que exigem esse recurso para a realização.

Além disso, é possível que esse seja apenas um mecanismo válido para quem utiliza os pagamentos em contas comerciais. Até o momento, o WhatsApp não comentou oficialmente sobre a mudança, que não foi confirmada pelo app de mensagens.

Fontes

XDA Developers