WhatsApp Premium: app lança versão paga para empresas

A Meta lançou nesta semana o WhatsApp Premium, um plano de assinatura exclusivo para empresa. Por enquanto, a novidade está disponível apenas para alguns estabelecimentos que possuem a última versão beta para Android ou iOS.

De acordo com a própria Meta, haverá um plano de assinatura opcional para empresas, garantindo o acesso em até 10 aparelhos diferentes. Além disso, ao invés do número de telefone depois do “wa.me”, agora as empresas poderão inserir o nome do estabelecimento, o que deve facilitar bastante a divulgação do negócio.

Fonte: Olhar Digital