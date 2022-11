WhatsApp prepara tela de bloqueio com senha nas versões web e desktop

Usar a versão web ou desktop do WhatsApp é uma mão na roda. Nesses meios, é mais fácil interagir com os seus contatos. O problema é que, se você se afastar do computador sem bloqueá-lo, qualquer pessoa poderá acessar as suas conversas. Mas isso deve mudar em breve. O WhatsApp prepara uma proteção com senha para essas modalidades de acesso.

Faz sentido. Para acessar usar o WhatsApp no navegador, é preciso abrir o aplicativo no celular e, com ele, ler um QR code na página do WhatsApp Web. Mas, para que você não tenha que fazer esse procedimento em todos os acessos, o serviço mantém a sua sessão ativa, mesmo com o navegador fechado.

É aí que mora o perigo. Se alguém reabrir o WhatsApp Web em seu computador, todas as suas conversas aparecerão para essa pessoa. Isso não é problema se só você acessa a máquina. Mas a situação muda em um computador do escritório, por exemplo.

Tela de bloqueio com senha

De acordo com o WABetaInfo, veículo especializado em descobrir recursos futuros do WhatsApp, o serviço prepara uma tela de bloqueio contra acesso não autorizado às versões web e desktop.

Com esse recurso, o usuário terá simplesmente que digitar uma senha toda vez que abrir o WhatsApp Web ou Desktop. É um trabalho adicional. Por outro lado, isso é melhor do que ler um QR code em todo novo acesso.

A senha definida pelo usuário é salva localmente. Isso significa que a combinação não funcionará se a sessão for encerrada ou em acessos a partir de outro computador.

Só não ficou claro se a tela de bloqueio poderá ser ativada a qualquer momento pelo usuário ou se entrará em ação após determinado período de tempo.

Se nada disso te agradar, tudo bem. Quando disponível, a senha para o WhatsApp Web ou Desktop será opcional.

WhatsApp com senha no celular

O novo recurso está em desenvolvimento, razão pela qual ainda não há data para a sua liberação. Mas saiba que já é possível proteger o WhatsApp Web por meio da extensão WA Web Plus.

Saiba também que você pode ativar uma proteção parecida em seu celular. No iPhone, o WhatsApp pode ser configurado para exigir o Touch ID ou o Face ID. No Android, é possível ativar a biometria para o mesmo fim (via impressão digital ou reconhecimento facial).

