WhatsApp restringe grupos de Lula e suspende contas do PT

A plataforma de mensagens instantâneas WhatsApp suspendeu perfis de administradores de grupos criados pela comunicação do ex-presidente Lula (PT), e deixou inativas ao menos quatro dessas páginas, ao longo desta semana.

De acordo com a publicação, a comunicação do petista lançou no começo desta semana um portal chamado Lulaverso, cujo objetivo seria impulsionar a figura do ex-presidente nas redes sociais. A iniciativa é estendida para plataformas de rede social como WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter e TikTok.

No WhatsApp, ao menos quatro dos grupos dessa iniciativa ficaram inativos nesta semana. A assessoria de Lula alegou que as suspensões dos administradores seriam uma forma de reação da plataforma, de maneira automática e preventiva, à movimentação intensa nos grupos.

Ainda de acordo com a equipe de imprensa do ex-presidente, o objetivo agora seria reverter a suspensão das contas e reativar os grupos. Sem esclarecer a razão para o banimento dos grupos, a assessoria do petista disse que o WhatsApp “estranhou” a grande movimentação que o lançamento dos grupos teria gerado. O WhatsApp, porém, afirmou que não comenta casos específicos.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (11) pelo jornal Folha de São Paulo.

