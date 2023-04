WhatsApp: Status agora pode ir para o Facebook automaticamente

O WhatsApp anunciou um novo recurso que vai permitir que Status sejam compartilhados automaticamente no Facebook, assim como já é possível enviar Stories do Instagram para o Facebook.

A novidade foi anunciada nesta quarta-feira (19) e chegará a todos os usuários ao longo das próximas semanas.

Atualmente, já é possível compartilhar um Status do WhatsApp no Facebook, mas é necessário fazer isso manualmente. Com o novo recurso, o compartilhamento será automático.

Por padrão, a ferramenta chegará desabilitada a todos os usuários. Quem quiser que as publicações do Status sejam enviadas direto para o Facebook, portanto, terá que ativar o recurso.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Mourizal Zativa