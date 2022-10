WhatsApp terá grupos para mais de mil participantes 

O tamanho dos grupos do WhatsApp cresce gradativamente há alguns anos e, aparentemente, a rede social não está satisfeita com os 512 usuários que são permitidos atualmente.

Segundo o WABetaInfo, portal especializado em notícias do mensageiro da Meta, as versões beta do WhatsApp para Android e iOS estão permitindo adicionar até 1.024 pessoas nos grupos.

Acredita-se que o intuito do WhatsApp é aumentar sua competitividade com rivais importantes, como o Telegram e o Discord. Porém, enquanto o WhatsApp está habilitando os grupos para pouco mais de mil usuários, o Telegram já possui a capacidade de comportar 200 mil pessoas em um só grupo, enquanto o Discord pode receber até 500 mil usuários por servidor.

O aumento do número de pessoas em grupos também pode ser uma jogada do WhatsApp para fomentar o novo recurso de comunidades que possibilita juntar grupos que falem do mesmo tema, por exemplo.

Ainda não é possível saber quando estes novos recursos serão disponibilizados para todos os usuários.

WhatsApp testa envio de documentos com descrição

Os beta testers do WhatsApp estão com mais uma novidade para analisar, segundo o WaBetaInfo. A versão beta 2.22.22.7 do mensageiro traz novidades relacionadas ao envio de documentos.

Disponível apenas para alguns usuários do beta (inclusive de versões anteriores), o recurso, que já vinha sendo trabalhado pela Meta na versão 2.22.21.2, permitirá que, assim como com fotos e vídeos, o usuário envie documentos com uma descrição sua.

Fonte: Olhar Digital