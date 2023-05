WhatsApp testa edição de mensagens no Android e no iOS

O WhatsApp começou a testar a possibilidade dos usuários editarem mensagens enviadas. A descoberta foi feita pelo site especializado WABetaInfo na versão beta (de testes) do aplicativo no Android e no iOS.

Com o recurso, os usuários têm 15 minutos para editarem mensagens de texto enviadas. Após esse período, não é mais possível fazer modificações. As mensagens editadas ficam com uma marcação indicando que passaram por mudanças.

Em outros aplicativos, como Telegram e iMessage, o tempo de edição é bastante superior. É possível que o WhatsApp altere esse intervalo de 15 minutos com o decorrer dos testes.

Por enquanto, o WhatsApp não confirmou oficialmente a novidade, portanto não é possível saber se ela chegará à versão estável do aplicativo, e nem quando isso poderia acontecer.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Mourizal Zativa