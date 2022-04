WhatsApp testa função presente no Instagram

Já faz algum tempo que o WhatsApp começou a testar as reações com emojis em mensagens, uma função presente no Messenger e no Instagram, por exemplo. No entanto, depois de alguns meses o recurso foi desabilitado nos poucos testadores beta que tiveram acesso. Agora, a atualização 2.22.9.4 do beta para Android está trazendo novamente a função, indicando que ela pode estar mais perto de chegar para todos os usuários.

Segundo o WABetainfo, site especializado em encontrar informações nos betas do WhatsApp, as reações com emojis voltaram a ser disponibilizadas na última quarta-feira (6). De acordo com a descrição, ao dar um toque longo em uma mensagem, aparece a opção de reagir com um emoji. Ao que tudo indica, pelo menos nos testes, apenas seis emojis estão disponíveis para reação: joia, coração, choro, risada, rosto chocado e mãos cruzadas.

Apesar disso, o site informa que existe um sinal de + após os emojis, o que pode indicar uma função ainda em desenvolvimento que permita utilizar qualquer figura para reagir a uma mensagem no WhatsApp. No entanto, por enquanto, temos confirmados apenas os seis emojis descritos no teste. Ainda não há previsão de quando o recurso vai ser disponibilizado para todos os usuários do WhatsApp.

Imagem: WABetainfo

Além dos emojis no WhatsApp

Já faz um tempo que o WhatsApp começou a testar seu recurso de conectar múltiplos dispositivos sem a necessidade de estarem vinculados a um smartphone. Agora, depois de alguns meses, a função, presente na versão beta e de desktop do serviço, finalmente deve chegar para todos os usuários do app em celulares nos próximos meses.

A informação também é do WABetainfo. Segundo os informantes, a atualização deve chegar para iOS e Android até o fim de abril, mas sem uma data específica. O update deve ainda corrigir bugs e fazer melhorias em todo o serviço de múltiplos dispositivos, que tem recebido algumas críticas de usuários no PC.

Fonte: Olhar Digital