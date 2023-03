WhatsApp testa impulsionamento de Status no Facebook e Instagram

O WhatsApp está testando uma novidade que vai permitir compartilhar Status diretamente com Facebook e Instagram. A novidade foi descoberta pelo site especializado WABetaInfo na versão beta (de testes) do mensageiro para Android e iOS.

O recurso permite que um Status do WhatsApp seja impulsionado no Facebook ou no Instagram, ou seja, que o usuário pague para que aquela publicação se torne um anúncio nas redes sociais. Vale lembrar que WhatsApp, Facebook e Instagram pertencem à mesma empresa, a Meta.

Diante disso, o usuário do WhatsApp pode definir características da mesma forma que qualquer anúncio, selecionando o público e o tempo de duração da publicação.

A novidade parece ser mais voltadas a empresas que vendem através do WhatsApp, permitindo que elas conquistem mais clientes nas outras plataformas.

Por enquanto, o WhatsApp não confirmou oficialmente a novidade. Portanto, não é possível saber se ela chegará a todos os usuários e nem quando isso pode acontecer.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Mourizal Zativa