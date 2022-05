WhatsApp testa novo recurso para versão Web

O WhatsApp colocou em testes uma nova função de respostas para a versão Web do mensageiro. Pouco tempo depois de lançar as reações com emojis, o serviço agora está desenvolvendo uma ferramenta que permite responder mensagens diretamente.

A intenção é tornar o ato de responder mais prático. Explicando: hoje, para responder uma mensagem específica no WhatsApp Web é preciso clicar em uma seta no canto direito da mensagem e então selecionar !responder”.

No entanto, a nova função vai adicionar a resposta com apenas um clique, ao lado das reações. De acordo com o WABetainfo, site especializado em recursos das versões beta do serviço, o recurso atualizado não deve demorar muito para chegar na versão estável do WhatsApp Web.

Reações com emojis no WhatsApp Web?

Por enquanto, as reações no WhatsApp estão liberadas apenas no aplicativo. No entanto, é esperado que a função chegue em breve para a versão Web e isso pode acontecer juntamente com o novo formato de respostas.

A ferramenta funciona de maneira semelhante ao que acontece no Instagram e no Messenger, outros aplicativos de bate-papo do mesmo grupo, em que o usuário pode reagir diretamente a uma única mensagem com emojis.

Fonte: Olhar Digital