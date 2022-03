WhatsApp testa recurso de pausar e continuar a mesma gravação de áudio

Novidade para você que adora mandar um áudio no WhatsApp! A plataforma está testando um botão para interromper e retomar a gravação de áudios, só que desta vez, no Android. Agora, quando você estiver gravando uma mensagem de voz, irá ter também a opção de continuar o áudio sem precisar começar tudo de novo.

De acordo com o site WABetaInfo, na versão 2.22.6.7 o recurso melhora a ferramenta de gravação de áudios do WhatsApp. A adição do botão para retomar a gravação tem o propósito de servir principalmente para interromper a mensagem (quando necessário) e evitar perder o arquivo ou que fique longo demais.

Até o momento da fase de testes, o recurso é bem fácil lidar. Funciona da seguinte maneira: basta iniciar a gravação de um áudio, fixar o botão “Rec”, arrastando para cima e tocar em “pausar”, depois, bem ao centro, o botão de retomar aparecerá como um ícone de microfone, na cor vermelha. Na versão atual, essa área é vazia, ou seja, só dá para enviar o arquivo ou apagá-lo.

Além disso, a liberação acontece de forma gradativa para os testadores do WhatsApp Beta no Android. Mas não deve demorar, muito para a novidade chegar até a versão de iOS. Já no WhatsApp Desktop, a função segue em teste desde janeiro deste ano.

Fonte: WABetaInfo