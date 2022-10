WhatsApp testa recurso para criar enquetes na versão beta; entenda

Neste último sábado (1º), o WhatsApp enviou uma nova atualização para os usuários por meio do programa beta TestFlight, trazendo a plataforma para a versão 22.21.0.70. Entre as novidades que chegou está a opção de criar enquetes para alguns testadores beta que podem criar e compartilhar uma enquete com amigos e familiares.

Também chegou uma novidade para o sistema iOS: o WhatsApp está lançou o mesmo recurso para alguns usuários que instalam o último beta do TestFlight. Se o recurso já estiver disponível para sua conta de WhatsApp, a pessoa será capaz de ver um ponto de entrada dentro das ações do bate-papo.

O usuário pode colocar um título e no máximo 12 opções de botões para a enquete e ela será visualizada por todos os participantes do grupo, porém apenas os que estiverem usando a versão mais recente do aplicativo, já disponível na Play Store e na App Store.

Depois de enviar a enquete dentro de um grupo, os participantes podem votar escolhendo múltiplas opções. Ao final, o dono da enquete consegue ver quem votou clicando em “ver votos”.

Se o recurso não for lançado para sua conta WhatsApp, isso significa que haverá uma atualização futura que o disponibilizará para sua conta. No momento, a capacidade de criar uma pesquisa foi liberada para alguns testadores beta sortudos e haverá mais ativações durante as próximas semanas. Como sempre, haverá um artigo adicional quando houver mais notícias a serem compartilhadas com você.

WhatsApp: nova aba deve permitir salvar mensagens temporárias

Os usuários que acessam o WhatsApp beta notaram uma nova atualização nesta quinta-feira (29). O aplicativo recebeu uma aba que permite encontrar mensagens temporárias anteriormente salvas em grupos.

Com isso, a cada vez que o usuário decida por guardar uma mensagem temporária que está circulando em grupos, ela ficará salva nessa janela. A informação foi divulgada pelo site WABetaInfo, conhecido por compartilhar novidades que envolvem o WhatsApp beta.

Fonte: Olhar Digital