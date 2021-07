WhatsApp traz envio de imagem com melhor qualidade em versão beta

O Whatsapp disponibilizou no último sábado (17) mais uma atualização com novidades no Android via seu programa Beta, que chegou à versão 2.21.15.7. O novo recurso disponível para a edição de testes do app é chamado de “Fotos HD” e permite que os usuários escolham a qualidade da imagem enviada, apresentando três opções.

A função conta com a opção “Best quality”, ou “melhor qualidade” em tradução livre, durante o envio de uma imagem no aplicativo de mensagens. No entanto, a ferramenta não faz jus ao nome, visto que as fotos ainda são comprimidas.

O aplicativo permitirá escolher entre três categorias de qualidade. (Fonte: WABetaInfo / Reprodução)Fonte: WABetaInfo

O WhatsApp está utilizando um algoritmo de compressão mais leve, que mantém cerca de 80% da qualidade original. Além disso, se a imagem for maior que 2048×2048, o arquivo poderá ser redimensionado. No formato anterior, a configuração preservava 70% da qualidade e fotos grandes sempre eram redimensionadas.

Sendo uma versão beta, o aplicativo de mensagens pode alterar a configuração do recurso a qualquer momento, aumentando a porcentagem da qualidade. O WhatsApp vêm trabalhando em atualizações constantes e divulgou outros recursos nos últimos dias, como o envio de mensagens temporárias, escolher a qualidade dos vídeos a serem enviados e a função de backups com criptografia de ponta a ponta.

