WhatsApp vai permitir criação de anúncios mesmo sem conta no Facebook

Mark Zuckerberg, CEO da Meta, anunciou nesta terça-feira (27) que o WhatsApp Business vai lançar uma ferramenta para empresários criarem anúncios no Facebook e no Instagram sem a necessidade de ter contas nessas plataformas.

Com o recurso, é possível facilmente criar um anúncio e pagar por ele diretamente pelo WhatsApp. A propaganda será veiculada nas redes sociais e incluirá um link para uma conversa com a empresa no mensageiro.

“As empresas só precisam ter um endereço de e-mail e uma forma de pagamento para começar. Quando as pessoas clicam em um anúncio, ele abre uma conversa no WhatsApp para que elas possam fazer perguntas, ver produtos e fazer uma compra”, explicou a empresa.

Outra novidade anunciada por Zuckerberg é uma ferramenta de mensagens pagas. Com ela, as empresas poderão enviar mensagens personalizadas aos clientes de forma mais simples, podendo divulgar promoções ou confirmar agendamentos, por exemplo.

O primeiro recurso chegará em breve a todos os usuários do WhatsApp Business, enquanto o segundo ainda está em fase de testes e não tem previsão de lançamento.

Fonte:IG/Foto: Unsplash/Mourizal Zativa