WhatsApp Web mais seguro: Meta lança o Code Verify

A Meta anunciou na última quinta-feira (10) o lançamento do Code Verify, uma nova extensão para navegadores web para garantir mais segurança ao WhatsApp em sua versão web. De acordo com a empresa, o objetivo da extensão é dificultar o caminho de golpistas para invadir contas no aplicativo.

O Code Verify tem a função de verificar automaticamente a autenticidade de um código do WhatsApp Web no momento em que ele está sendo vinculado no navegador web. Segundo a empresa, esse é um passo a mais na segurança do aplicativo, que já é bastante seguro em sua versão para download.

Aumento da segurança

Em comunicado, a empresa afirmou que quando se trata de um aplicativo que é baixado e instalado, aplicativos web, em geral, são vinculados diretamente aos usuários. Este processo exclui a necessidade de que um terceiro precise revisar e auditar o código, diminuindo a segurança.

“Existem muitos fatores que podem enfraquecer a segurança de um navegador da Web que não existem no espaço do aplicativo móvel, como extensões do navegador”, declarou a empresa. “Esperamos que o Code Verify dê tranquilidade aos usuários em risco”, completou a nota.

A função do Code Verify tem a função de autenticar se a versão do WhatsApp Web que está sendo acessada é ou não legítima. Além disso, a extensão verifica se não se trata de uma página falsa ou um vírus presente no computador que possam roubar os dados do WhatsApp da pessoa.

Fonte: Olhar Digital