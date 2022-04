WhatsApp Web: usuários reclamam de mudanças

O WhatsApp anunciou há pouco tempo que a versão web do aplicativo dispensaria a necessidade da conexão com o celular. A mudança foi muito comemorada, mas agora que está sendo implementada começou a gerar dor de cabeça aos usuários.

Entre as principais reclamações estão a lentidão da página, erro ao enviar mensagens e até mesmo o sumiço do histórico de algumas conversas. Basta abrir o Twitter para se deparar com diversas publicações relatando as dificuldades.

A nova atualização está sendo integrada aos poucos, mas visa permitir que os usuários recebam e mandem mensagens pelos WhatsApp Web mesmo com o celular desconectado. Será possível deixar o aplicativo logado em até quatro computadores diferentes e cada um terá sua própria autonomia.

“Não estamos interessados em ter conectividade na web sem o telefone. Queremos que nossos arquivos sejam acessíveis no WhatsApp Web na função de pesquisa”, apontou um usuário da plataforma no Twitter.

Em resposta, o WhatsApp apontou que está ciente dos problemas e está buscando melhorar a ferramenta. “O feedback dos usuários mostrou que ainda há um caminho a ser percorrido. O WhatsApp está ciente de que pessoas estão enfrentando atrasos ao carregar suas mensagens com segurança no WhatsApp Web e no Desktop e já está trabalhando em melhorias para que a experiência volte ao normal em todos os dispositivos vinculados”, disse o mensageiro.

WhatsApp deve limitar mensagens encaminhadas

O WhatsApp deve começar a limitar as mensagens encaminhadas na plataforma, fazendo com que o mesmo texto não seja compartilhado diversas vezes. As informações são do site especializado no mensageiro, WaBetaInfo.

Aparentemente, as mensagens que já foram retransmitidas não poderão ser encaminhadas para mais de uma conversa em grupo, ou mais de um contato. O intuito do aplicativo de propriedade da Meta é evitar a disseminação de fake news, que acabou se tornando comum com o recurso de mensagens encaminhadas.

Fonte: Olhar Digital