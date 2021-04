Whey protein para aumentar a massa muscular de idosos

Todos nós queremos manter bons níveis de massa muscular em nosso corpo, não é mesmo? Isso nos dá força e agilidade nas atividades rotineiras, além de contribuir para a manutenção da saúde e do equilíbrio físico. Esses atributos são especialmente importantes entre idosos, já que evitam a ocorrência de quedas.

No entanto, conforme envelhecemos, perdemos massa muscular progressivamente. Para ter uma ideia, essa redução é de 3 a 8% por década depois que passamos a marca dos 30 anos. E essa porcentagem pode ser ainda maior após os 60.

Quando esse processo se intensifica, causando não apenas diminuição da massa muscular esquelética, mas também a perda de eficiência na execução de atividades comuns, ele é chamado de sarcopenia. Esse quadro pode levar a problemas de saúde e também a dificuldades na realização de tarefas do dia a dia.

Porém, a ciência tem boas notícias nessa área: é possível frear a perda de massa muscular, evitando a sarcopenia. E uma maneira de fazermos isso já é bem conhecida na comunidade fitness: suplementação alimentar com whey protein.

Esse produto é baseado nas proteínas do soro do leite. Elas são conhecidas por seu alto valor biológico. Significa que apresentam todos os aminoácidos que nosso corpo não é capaz de fabricar – e em quantidades caprichadas.

Um estudo publicado por pesquisadores holandeses no American Journal of Physiology Endocrinology and Metabolism demonstrou que, em 33 voluntários com idade acima de 70 anos, o consumo de whey protein ajudou a aumentar a massa muscular. No trabalho, os participantes tomaram 10, 20 ou 35 gramas do suplemento – e o melhor resultado apareceu entre quem ingeriu a maior quantidade dele.

Apesar disso, não devemos consumir whey protein em excesso, já que o abuso pode afetar a saúde de órgãos, como os rins. Nunca é demais lembrar que cada corpo é diferente. Então, fale com o seu médico antes de tomar o suplemento. O ideal é que o profissional chegue à dose adequada para você, combinado?

Turbinando os efeitos

Uma revisão da literatura científica publicada em 2020 no jornal Foods também concluiu que colocar o whey na rotina ajuda a desenvolver a massa muscular em idosos, protegendo contra sarcopenia. Mas os autores foram além: eles constataram que os melhores resultados são obtidos por meio da combinação do uso do suplemento com a prática de exercícios físicos de resistência, a exemplo da musculação.

Ainda de acordo com evidências citadas no artigo, focar apenas na prática de exercício físico ficou em segundo lugar no quesito formação de músculos. Em terceiro, veio o ganho gerado somente pelo consumo de whey. Isso não chega a ser uma surpresa: uma alimentação balanceada associada a um estilo de vida ativo são sempre a melhor aposta.

Então, se você tiver a intenção de aumentar a massa muscular, vale a pena levantar a possibilidade de consumir whey protein com um nutricionista ou médico. Lembre-se de que o ganho de músculos levará tempo. Por isso, acompanhamento profissional e paciência serão fundamentais, assim como a prática regular de exercícios físicos. E nunca substitua tratamentos prescritos por um profissional de saúde por suplementos alimentares ou naturais, ok?

* Tailise Souza é PhD em biologia molecular pela Universidade de Warwick, no Reino Unido, e pesquisadora na área de envelhecimento