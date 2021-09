Whindersson deve passar cirurgia após se lesionar em treino para lutar com Popó

Humorista falou que fez um exame que identificou lesões no bíceps direito e na escapula esquerda

O humorista Whindersson Nunes deve passar por uma cirurgia após se lesionar em um treino de boxe. Na madrugada desta sexta-feira, 10, ele explicou o que aconteceu nas redes sociais. “Hoje eu fiz um exame que constatou lesão no meu bíceps direito e na escapula esquerda, vou fazer fisioterapia e depois da luta com o Popó provavelmente uma cirurgia no braço para puxar o músculo de volta. Estou enfezado demais, alguém vai ter que pagar umas fraudas ou limpar banheiro”, escreveu. Whindersson explicou que as lesões estão relacionadas ao dedo mindinho da sua mão direita.

“Ah, vai tomar no c*, o mindinho. Ah não, cara”, reclamou o humorista. “Cara azarado, logo hoje”, acrescentou. A luta entre Whindersson e Popó ainda não tem data marcada, mas eles andam trocando provocações nas redes sociais. “Irei bater em você como sua mãe te batia, por sílaba Po-Po-Po”, postou o tetracampeão mundial de boxe no Instagram na última quinta-feira, 9. “Pois me diga a data, príncipe, porque que nem com minha mãe, eu quero saber o dia e o horário que vou apanhar”, respondeu o humorista.

Hoje eu fiz um exame q constatou lesão no meu biceps direito, e na escapula esquerda, vou fazer fisio, e depois da luta com o popó provavelmente uma cirurgia no braço, pra puxar o músculo de volta, tô enfezado demais, alguém vai ter q pagar umas frauda ou limpar banheiro — Whindersson (@whindersson) September 10, 2021

Não é pessoal, só hora errada, essas lesões são todas por causa do apoio do meio DEDO MINDINHO DA MÃO DIREITA, ah vai tomar no cu, o MINDINHO, ah não man PQPPPPPPPPPPP — Whindersson (@whindersson) September 10, 2021

FONTE JOVEM PAN