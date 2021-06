Whindersson e Maria Lina fazem tatuagem em memória do filho

O humorista Whindersson Nunes e sua noiva, Maria Lina, fizeram tatuagens em memória do filho, João Miguel, que não resistiu a um parto prematuro de 22 semanas. As homenagens foram exibidas pela estudante neste domingo (6), dia em que a morte do pequeno completa sete dias.

– Uma semana do dia mais feliz da minha vida. E amanhã, uma semana do dia mais triste da minha vida – lamentou Maria, em publicação nas redes sociais com as fotos das tatuagens.

Whindersson desenhou as iniciais JM no rosto junto de uma cruz e um sorriso. Já Maria optou por eternizar as marcas dos pés do filho com o nome dele e sua data de nascimento no punho.

– Meu filho, não tem uma hora que eu não pense em você. Não tem um segundo sequer que eu não sinta sua falta, lembro do seu rostinho todos os dias da hora que acordo a hora que vou dormir. Você vai pra sempre ser o maior amor que já senti na vida, foram as melhores 30 horas da minha história – prosseguiu Lina.

A estudante finalizou dizendo que o filho deixou marcas de felicidade na vida do casal.

– Ser sua mãe foi e é um privilégio, quem não amaria ser mãe de um ser tão puro, tão lindo, um anjo? Você só nos trouxe felicidade, amor, pureza, alegria. Sua partida é dolorosa, mas sua marca na nossas vidas é só felicidade. Papai e mamãe te amam mais que tudo nessa vida.

Em sua última publicação nas redes sociais desde a morte de João Miguel, Whindersson mostrou aos seguidores uma música que compôs para o filho enquanto estava no hospital.

– Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre. E você saiu, não pra casa, mas pra melhor casa, ao lado do melhor. Te amo – escreveu no dia 31 de maio.

