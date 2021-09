Whindersson ironiza ‘bondade’ de Felipe Neto: ‘É o próprio Jesus’

O humorista Whindersson Nunes se envolveu em uma polêmica com o influenciador Felipe Neto e alguns seguidores nas redes sociais nesta quinta-feira (9). Tudo começou quando o perfil de um torcedor do Vasco da Gama, time de Whindersson, cobrou do youtuber que ele ajude financeiramente o clube a contratar o jogador Phillipe Coutinho, atualmente no Barcelona.

– No Botafogo, Felipe Neto e Marcelo Adnet ajudaram financeiramente a contratar o lateral Rafael, um bom reforço pra sequência do campeonato. Tá na hora do Whindersson Nunes gastar seus milhões com o Vasco, juntar com outro vascaíno famoso e trazer o Coutinho de volta – escreveu o perfil Bacalhau da Zoeira.

Em seguida, o próprio Whindersson respondeu à publicação e negou a ajuda financeira.

O @bacalhaudazoeir traz bastante entretenimento pra essa rede social



Posta anúncios falsos que fazem eu ter um ataque cardíaco



E agora ele começou uma briga de youtubers



Puro entretenimento pra esse começo de sexta feira https://t.co/nhY5e6IyWM — 𝐺𝑒ᶜʳᵛᵍ (@ge_duarda) September 10, 2021

– Tô financiando uma pesquisa pra um motor adaptado pra motorizar qualquer tipo de cadeira de rodas e um dispositivo que deixa uma mancha fluorescente nos buracos das estradas pra ninguém se acidentar à noite já que não tapam os buracos. Não vou gastar nada com time, só torcer – disparou o humorista.

Foi então que o perfil do botafoguense José Passini, famoso por suas publicações sobre futebol e já conhecido da torcida alvinegra, rebateu Whindersson: “É por isso que você é corno”. Passini fez referência a uma suposta traição da cantora Luísa Sonza.

Whindersson ficou irritado e ameaçou abrir um processo contra Passini. Neste momento, Felipe Neto se intrometeu e disse que iria disponibilizar seus advogados para defender Passini. Felipe também enumerou as doações que faz, que vão de times de futebol a ONGs de educação.

– Faço doações a todo tipo de instituto, ONG e movimento. Investi quase 1 milhão de reais na criação do Instituto VERO de educação digital. Criei o movimento “Cala Boca Já Morreu” de apoio a pessoas perseguidas por opinião. E vou gastar em time, sim – disse Neto, tentando desgastar Whindersson.

No entanto, o comediante retuitou a publicação de Felipe e ainda debochou dele, afirmando que o youtube “é o próprio Jesus” por causa de suas ações. O piauiense ainda comentou com um seguidor que Neto “dá um jeito de entrar em tudo”.

Fonte: Pleno News