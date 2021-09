Whindersson Nunes anuncia show no Teatro Amazonas para Netflix

Whindersson Nunes oficializou na última quinta-feira (2) o seu novo especial da Netflix, que terá o Teatro Amazonas, em Manaus, como palco.

O humorista compartilhou o cartaz do espetáculo intitulado “É De Mim Mesmo”, que acontecerá no dia 3 de outubro, na capital amazonense.

“C*ralh* que tesão senhoras e senhores”, disparou Whindersson na legenda do post no Instagram. No Twitter, ele escreveu: “Senhoras e senhores, eu estou pronto!”.

Mais detalhes devem ser divulgados em breve.

Fonte: Portal do Holanda

Foto: Reprodução/Instagram