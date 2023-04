WHINDERSSON NUNES GANHA LUTA DE BOXE E ARTISTAS COMENTAM VITÓRIA

Whindersson Nunes ganhou luta de boxe contra o rapper polonês Filip “Filipek” Marcinek no último sábado (22). O humorista foi o grande vencedor no torneio internacional de boxe, evento que junta influenciadores digitais e amantes da categoria de luta. O episódio aconteceu na Ovo Arena Wembley, localizada em Londres, na Inglaterra.

O youtuber e humorista de 28 anos estreou bem na competição da modalidade, além de ser aclamado pelo público presente na arena, que estava cheio de brasileiros que foram prestigiar sua estreia, ele conquistou a vitória no segundo round depois de três quedas do adversário. O polonês perdeu após sofrer nocaute técnico.

Após a conquista, Whindersson fez uma publicação, no Instagram, com a legenda “Palhaço sem graça perde o emprego no circo”.

Vários artistas foram parabenizá-lo, entre eles, Luísa Sonza, ex-mulher do humorista. Ela deixou alguns emojis na publicação.

A cantora antes mesmo da luta já tinha deixado seu apoio ao ex-marido: “Ele está é desesperado”, comentou Luísa dias atrás a respeito dos comentários feitos pelo polones. Filip Marcinek, mais conhecido como “Filipek”, junção do nome do rapper, disse que deixaria o youtuber “parecendo um palhaço depois da luta”, chamou o brasileiro de “corno” e ainda completou falando “Vai perder consciência como tem perdido a mulher”.

Tirulipa, amigo de Whindersson, disse: “O palhaço do boxe brasileiro é nordestino, tem que respeitar p****”. Wesley Safadão parabenizou o humorista “Parabéns irmão, você é f***”. Grazi Massafera comentou “Uhul, Que isso campeão”.

Além dos artistas citados, os famosos que também deixaram comentários comemorando a vitória, foram: O jogador Richarlison, Tierry, Gabriel Medina, Gkay, Mc Loma, Pyong Lee, Lívian Aragão entre outros.

Whindersson usou as redes sociais para agradecer o carinho do público brasileiro. Em uma publicação no Twitter, feita no sábado (22), o humorista agradeceu a presença de brasileiros na arena, contou que acha incrível a forma que o Brasil faz a festa em qualquer lugar que esteja e que ama ser brasileiro.

Filipek também usou as redes e fez uma publicação em seu Instagram após a derrota, no storie ele postou uma foto com a legenda: “O Brasil me f****”.

Fonte: Lorena R7/Foto Destaque: Whindersson Nunes. Reprodução/Instagram/@pixbet.