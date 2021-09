Whindersson revela valor milionário de luta contra Popó

A luta entre Whindersson Nunes e Popó Freitas vai acontecer. Em entrevista para o Podcast 18k, o humorista revelou que o combate, nos Estados Unidos, valerá quase R$ 12 milhões.

“Se der tudo certo, porque o americano tem o estilo dele. Se o evento não rola, não tem pagamento. É assim que funciona para ele. Se rolar, no outro dia está na sua conta”, explica.

A luta com o tetracampeão mundial de boxe, entretanto, não tem vencedor, é apenas um evento de demonstração. Mesmo assim, Whindersson está se preparando para entregar o melhor que puder dentro do ringue. A previsão é que aconteça no fim de outubro ou no começo de novembro.

“Eu sou estreante e sou novo, mas treino há muito tempo, então de repente entra uma mão, Popó dá uma balançada. A luta é valendo, mas tentando ninguém nocautear ninguém e chegar ao final rendendo o show. A ideia é estar preparado bem fisicamente para quando acabar a galera achar que ainda aguentaria mais cinco rounds”, contou.

Em um dos treinos para enfrentar Popó Freitas, Whindersson se machucou e terá que passar por uma cirurgia após a luta. Com contusões no bíceps direito e na escápula esquerda, o humorista fará sessões de fisioterapia para chegar em condições de protagonizar um espetáculo no ringue. Confira a entrevista completa aqui.

Fonte Metropoles