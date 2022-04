Will Smith é banido do Oscar por 10 anos após tapa em Chris Rock

Will Smith foi banido do Oscar por dez anos após ter dado um tapa em Chris Rock na última cerimônia da maior premiação do cinema, no dia 27 de março de 2022.

A decisão foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, nesta sexta-feira (8), depois de uma reunião do conselho de diretores. A instituição, inclusive, antecipou o encontro para discutir possíveis sanções contra o ator.

“O conselho decidiu, por um período de dez anos a partir de 8 de abril de 2022, que o sr. Smith não poderá participar de nenhum evento ou programa da Academia, pessoalmente ou virtualmente, incluindo o Oscar mas não limitado a ele”, disseram o presidente David Rubin e o CEO Dawn Hudson em carta para os membros publicada pelo portal Deadline. “Também esperamos que isso possa dar início a um tempo de cura e restauração a todos os envolvidos e impactados”, completaram.

“Eu gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Eu estava fora de mim e estava errado. Estou envergonhado, e minhas ações não foram indicativas do homem que quero ser. Não há lugar para violência em um mundo de amor e bondade”, disse Will em parte do texto.

