Will Smith é pai de Serena e Venus Williams em trailer de King Richard

Will Smith interpreta o pai de Serena e Venus Williams no filme King Richard: Criando Campeãs, que ganhou o primeiro trailer nesta quarta-feira (28/7). O longa mostra como Richard Williams, papel de Will, foi o responsável por fazer das filhas as maiores tenistas da história.

Com produção de Venus e Serena Williams, o longa mostra como Richard traçou a carreira das duas mesmo antes delas terem nascido, acreditando que elas se tornariam estrelas do esporte.

Assista:

Baseado na história real do treinador e pai das duas, a nova produção vai acompanhar a vida de Richard Williams que luta para tornar suas filhas as maiores jogadoras de tênis da história dos Estados Unidos. O protagonista superou todas as dificuldades e elabora a carreira de Venus e Serena Williams desde que eram pequenas.

Além de Will Smith, King Richard: Criando Campeãs também terá no elenco Saniyya Sidney e Demi Singleton como as duas atletas, Aunjanue Ellis como a mãe das protagonistas, Jon Bernthal como treinador e Liev Schreiber como o técnico.

O filme tem direção de Reinaldo Marcus Green (Monstros e Homens) e conta ainda no elenco com Tony Goldwin (Scandal) e Dylan McDermott (American Horror Story). O longa estreia em 19 de novembro.