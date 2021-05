Will Smith enganou todo mundo com foto fora de forma; veja

Will Smith bombou nas redes sociais com uma imagem reveladora. O ator de Um Maluco no Pedaço apareceu de cueca e com a jaqueta aberta.

O astro fez questão de dizer que está na “pior forma física” da vida dele. Após todo sucesso com a postagem, ficou claro que o ator estava fazendo uma jogada de marketing.

A imagem serve para chamar atenção para o novo trabalho de Will Smith. O astro será o protagonista de um reality show chamado de Best Shape of My Life (ou, a Melhor Forma Física da Minha Vida).

O programa será uma parceria da Westbrook Media, do próprio Will Smith, e do Youtube. A descrição afirma que os fãs verão o ator recuperar a forma física tendo a parceria de atletas, cientistas, especialistas e influenciadores.

A produtora ainda não cita quem são esses convidados.

O reality show terá seis partes. Relembre abaixo a imagem de Will Smith que fez sucesso.

Mais sobre o programa

O reality show parece perfeito para ser feito na pandemia do coronavírus (covid-19). O foco será simplesmente no ator de Um Maluco no Pedaço, MIB: Homens de Preto e Eu Sou a Lenda.

Best Shape of My Life “seguirá Will Smith na meia-idade tentando se encontrar, recuperar o corpo dele e retomando a confiança ao longo do caminho”.

A descrição diz ainda que essa “é uma história divertida, inspiradora, descontroladamente aventureira e profunda sobre Will Smith se desafiar para melhorar cada aspecto do físico, da agilidade, do poder de recuperação e mais”.

Essa é mais uma produção diferente do ator. Antes, Will Smith se envolveu na série do Snapchat Will From Home e também no seriado documental Amend, da Netflix.

O reality show de Will Smith no Youtube não tem previsão de estreia.