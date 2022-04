Will Smith perde papel em sequência de filme da Netflix, diz jornalista

A Netflix optou por não fazer mais uma sequência para ‘Bright’, filme de ação e fantasia que foi estrelado por Will Smith. A informação foi divulgada no Twitter pelo jornalista Lucas Shaw, da Bloomberg. Segundo ele, o cancelamento do filme “não tem relação” com o tapa dado por Will Smith em Chris Rock no Oscar 2022.

Por outro lado, a plataforma já havia colocado outra produção com o ator, ‘Fast and Loose’, na “geladeira”. A empresa também passa por um momento conturbado, pois perdeu quase 200 mil assinantes no início deste ano.

O filme ‘Bright’ foi bem-sucedido em seu lançamento, em 2017, e conta a história de dois policiais, um humano (Smith) e um orc (Joel Edgerton). A dupla protege uma varinha mágica de autoridades, criminosos e várias criaturas sobrenaturais.

Após o incidente na cerimônia de premiação, Wiill Smith teve projetos engavetados. Além disso, ele pediu a revogação de sua filiação à Academia e, no início de abril, foi banido do Oscar por 10 anos.

