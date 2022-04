Will Smith renuncia à Academia após dar tapa em Chris Rock no Oscar 2022

Will Smith anunciou seu desligamento da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. A decisão foi tomada após o ator dar um tapa no rosto de Chris Rock durante a cerimônia da 94ª edição do Oscar.

“Estou me demitindo da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e aceitarei quaisquer outras consequências que o Conselho considere apropriadas”, disse o ator, que era membro da Academia, em comunicado enviado à revista Variety.

“Eu traí a confiança da Academia. Privei outros indicados e vencedores da oportunidade de comemorarem e serem exaltados por seu trabalho extraordinário. Estou de coração partido […] A lista de quem machuquei é longa e inclui Chris, sua família, muitos dos meus queridos amigos e familiares queridos, todos os presentes e o público em casa”, completou.

No comunicado, Will Smith citou os colegas de trabalho e vencedores do Oscar e se desculpou pela atitude que, segundo ele, tirou a atenção principal da premiação.

“Quero pôr o foco de volta em quem merece atenção por suas conquistas e permitir que a Academia volte ao ótimo trabalho que faz para apoiar a criatividade e a arte no cinema. A mudança leva tempo, e estou comprometido em fazer o trabalho necessário para garantir que eu nunca mais permita que a violência ultrapasse a razão.”

Fonte: R7/Foto: ROBYN BECK/AFP