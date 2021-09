Will Smith revela seu substituto no reboot de Um Maluco no Pedaço

Em um vídeo divulgado pelo streaming Peacock, que irá exibir o reboot, Will Smith parabeniza Jabari Banks por ter sido selecionado

O ator Will Smith revelou que o rapper Jabari Banks foi o escolhido para interpretar Will na série Bel-Air, reboot da famosa sitcom dos anos 90 Um Maluco no Pedaço.

Em um vídeo divulgado pelo streaming Peacock, que irá exibir o reboot, Will Smith parabeniza Banks por ter sido selecionado para o papel.

“Quero te parabenizar, você conseguiu o papel como Will em Bel-Air”, diz o ator, que foi o protagonista da versão original, e agora será um dos produtores do revival. “Estou pronto, muito pronto”, afirma Jabari.

Veja:

Bel-Air foi inspirada em um curto feito por Morgan Cooper, e será mais dramático do que versão original da série. Produzida pela Universal Television e Westbrook Studios, a trama irá aprofundar tópicos relacionados aos conflitos raciais nos Estados Unidos, e já tem uma segunda temporada confirmada, antes mesmo da estreia da primeira – esta ainda sem previsão de lançamento.

