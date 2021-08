William Bonner quer deixar a Globo até 2022, diz colunista

O jornalista William Bonner está com pressa para abandonar a Rede Globo. Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do IG, Bonner foi à direção da emissora na semana passada para questionar se um substituto para o Jornal Nacional já havia sido encontrado. O âncora estaria pretendendo deixar o jornal em 2022, mas a empresa tenta convencê-lo a renovar o contrato até 2025.

De acordo com o colunista, Bonner já renovou o contrato com a emissora duas vezes a pedido da empresa. Mas, da última vez, cobrou que, após 18 meses, nada mais o prendesse à Globo. A direção do grupo teria citado a saída de Fausto Silva e as mudanças na programação do fim de semana como argumentos para convencer o jornalista a permanecer na casa pelo menos até 2025. Entretanto, ele ainda não deu uma resposta à emissora.

Bonner teria acertado com o executivo da empresa que deixaria a emissora em agosto do ano que vem, mas pediu que sua saída fosse antecipada para abril, por não desejar trabalhar na cobertura das eleições presidenciais.

Com a saída de Faustão, a emissora tenta evitar outros impactos parecidos no futuro e busca estratégias para “esvaziar” apresentadores que consideram mais populares do que os próprios programas que apresentam, como Ana Maria Braga, Luciano Huck e o próprio Faustão, que terá um programa diário na Band na mesma faixa de horário do JN.

Bonner teria dito a pessoas próximas que tem planos de se mudar para Portugal e trabalhar em projetos na internet. Este ano, Bonner completou 35 anos de emissora e 25 anos de Jornal Nacional. Atualmente, além de âncora, Bonner também é o editor-chefe do programa.

Fonte: Pleno News