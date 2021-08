William Bonner, renova com a Globo, por mais quatro anos com salário milionário e escolta

O apresentador William Bonner, do Jornal Nacional, renovou com a TV Globo por mais quatro anos, dando fim aos boatos de que deixaria a emissora. As informações são do colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!.

De acordo com Lo-Bianco, após uma longa conversa e um belo incremento no salário, o jornalista decidiu ficar na emissora carioca. Bonner, que recebia salário de R$ 800 mil, recebeu aumento de R$ 1 milhão, e passará a ganhar R$ 1,8 milhão por mês.

– A média do salário do William era de 800 mil mensais. Agora será de 1 milhão e 800 mil reais por mês, o que vai dar 86 milhões em quatro anos, até 2025 – disse Lo-Bianco na atração.

O chefe do Jornal Nacional também terá mais alguns privilégios.

– Além disso, Bonner ainda terá algumas regalias. A emissora começa a financiar a segurança privada dele, ele terá uma folga durante a semana quando solicitar e vai ter um editor adjunto para o auxiliar na edição do Jornal Nacional – completou Lo-Bianco.

Fonte: Pleno News