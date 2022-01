William Bonner revela que testou negativo para Covid-19

Nesta terça-feira (11), William Bonner, editor-chefe e âncora do Jornal Nacional, da Globo, usou uma rede social para falar sobre seu teste de Covid-19. Ele revelou que o resultado deu negativo para o vírus.

No post, Bonner avisou que estará no Jornal Nacional. Ele citou ainda a colega Renata Vasconcellos, que foi afastada temporariamente do telejornal após testar positivo para Covid-19 no último sábado (8).

– Vejo vocês no Jornal Nacional. Obrigado pelo carinho. Logo, logo, a Renata Vasconcellos vai estar de volta à nossa batalha!