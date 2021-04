William e Harry andarão separados no funeral do avô

O funeral do príncipe Philip será neste sábado (17) em Windsor e terá elementos emblemáticos, como toda a família real britânica em trajes civis, o caixão carregado por uma Land Rover militar, e os irmãos William e Harry caminhando separados por outro membro da realeza.

Harry, de 36 anos, que abalou a monarquia há um ano quando, junto à sua mulher, Meghan Markle, decidiu abandonar suas funções reais e ir morar na Califórnia, não andará atrás do caixão de seu avô com William, de 38 anos e segundo na linha de sucessão ao trono.

Entre os dois irmãos, cujas relações tensas a imprensa britânica escreveu a respeito, estará seu primo Peter Phillips, explicou a casa real nesta quinta-feira (15), ao anunciar os detalhes da cerimônia.

De acordo com um porta-voz do Palácio de Buckingham, a ordem da procissão foi “uma mudança prática”.

– Este é um funeral, e não vamos ser atraídos por percepções dramáticas. Os arranjos foram acordados e representam os desejos de Sua Majestade – disse o porta-voz.

Esta será a primeira aparição pública de Harry com a realeza desde que ele e Meghan deram uma entrevista explosiva à apresentadora americana Oprah Winfrey, em que acusaram um membro não identificado da família real de racismo.

Philip, duque de Edimburgo, morreu na última sexta-feira (9), faltando dois meses para seu centésimo aniversário.

Seguindo seu testamento, ele será enterrado no sábado nas proximidades do Castelo de Windsor, cerca de 50 km a oeste de Londres, e, devido à pandemia da Covid-19, apenas 30 pessoas, a maioria parentes próximos, poderão comparecer ao funeral.

A rainha Elizabeth II, que fará 95 anos no dia 21, e todos os convidados usarão máscaras e manterão o distanciamento de segurança, confirmou o Palácio de Buckhingham.

Entre os presentes, além dos filhos, estarão Camila, mulher do herdeiro do trono, Charles, de 72 anos, todos os netos do duque e suas mulheres, os filhos da irmã da rainha (a falecida princesa Margaret) e três parentes alemães de Philip.

Também está convidada uma amiga íntima do duque, a condessa Mountbatten de Mianmar, que compartilhava com ele a paixão por carros de corrida.

Fonte: Estadão

Foto: EFE/Toby Melville