William e Kate querem que George “tenha vida normal” antes de ser rei

Casal espera que o menino, o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, não “cresça muito rápido”

O príncipe William e sua esposa, a duquesa Kate Middleton, seguem uma abordagem mais moderna na criação dos filhos, e espera que o primogênito George, de 8 anos, “tenha uma vida normal” até o dia em que se tornar rei.

Fontes da revista US Weekly afirmam que o casal espera que o menino, o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, ficando atrás apenas do pai e do avô, príncipe Charles, não “cresça muito rápido”.

A torcida para a Inglaterra nas quartas de final da Eurocopa 2020Carl Recine – Pool/Getty Images

William, George e Kate Middleton. Atrás, Ed Sheeran e David BeckhamCarl Recine – Pool/Getty Images

George é o primogênito do casalFrank Augstein – Pool/Getty Images

Kate Middleton, George e príncipe WilliamEamonn McCormack – UEFA/UEFA via Getty Images

“Ele não se chama príncipe George na escola e é simplesmente conhecido como George, ele se mistura com crianças de sua idade. Kate e William não o cobrem de presentes caros nem o estragam demais, George arruma a cama todas as manhãs. Todas as crianças têm modos impecáveis”, disse a fonte da publicação.

Além de George, Kate e William também são pais de Charlotte, de 6 anos, e Louis, de 3.

De acordo com a fonte, o casal cria os filhos na base da comunicação aberta: “Eles estabelecem limites e têm regras em vigor e querem que os filhos expressem suas emoções e façam perguntas para que possam crescer como adultos saudáveis”.